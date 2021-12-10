Александр Логинов показал лучший результат в сезоне в спринте в Хохфильцене

Российский биатлонист Александр Логинов показал лучший результат в сезоне в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Спортсмен допустил один промах и с отставанием в 1,5 секунды от подиума занял четвёртое место. До этого лучшим результатом Логинова в сезоне-2021/2022 было 10-е место в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Стартовую гонку этапа в Хохфильцене выиграл немецкий биатлонист Йоханнес Кюн. Он допустил одну ошибку на огневом рубеже и преодолел дистанцию за 26 минут 5 секунд. Вторым стал швед Мартин Понсилуома. Он с одним промахом отстал от победителя на 14,3 секунды. Тройку лучших замкнул Антон Смольский из Беларуси, который отстал от Кюна на 20,5 секунды.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.