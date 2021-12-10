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Россиянин Иродов занял пятое место на юниорском кубке IBU в Мартель-Валь Мартелло

Россиянин Иродов занял пятое место на юниорском кубке IBU в Мартель-Валь Мартелло
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В Мартель-Валь Мартелло (Италия) состоялась индивидуальная гонка на юниорском Кубке IBU. Победителем гонки стал немец Дариус Лодл.

Представитель Германии допустил лишь один промах и преодолел дистанцию за 44 минуты и 41 секунду. Второе место занял представитель Украины Степан Кинаш. Он уступил сопернику всего 12 секунд и избежал промахов.

Тройку лучших замкнул Элия Зени из Италии. Его отставание составило 36,2 секунды при одном промахе.

Лучшим среди россиян стал Денис Иродов, который допустил три промаха и занял пятое место. Отставание Иродова составило 51,4 секунды.

Биатлон. Юниорский Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Мартель-Валь Мартелло (Италия)

1. Дариус Лодл (Германия) – 44:41.2 (1)
2. Степан Кинаш (Украина) +12.0 (0)
3. Элия Зени (Италия) +36.2 (1)…
5. Денис Иродов (Россия) +51.4 (3)…
15. Алексей Ковалев (Россия) +2:23.5 (3)…
17. Александр Корнев (Россия) +2:39.7 (5)…
19. Олег Домичек (Россия) +2:51.1 (4)…
42. Алексей Зубарев (Россия) +5:13.8 (6)…
50. Евгений Емерхонов (Россия) +6:37.4 (8)…
59. Евгений Смирнов (Россия) +8:18.8 (8).

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