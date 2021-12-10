Россиянин Иродов занял пятое место на юниорском кубке IBU в Мартель-Валь Мартелло

В Мартель-Валь Мартелло (Италия) состоялась индивидуальная гонка на юниорском Кубке IBU. Победителем гонки стал немец Дариус Лодл.
Представитель Германии допустил лишь один промах и преодолел дистанцию за 44 минуты и 41 секунду. Второе место занял представитель Украины Степан Кинаш. Он уступил сопернику всего 12 секунд и избежал промахов.
Тройку лучших замкнул Элия Зени из Италии. Его отставание составило 36,2 секунды при одном промахе.
Лучшим среди россиян стал Денис Иродов, который допустил три промаха и занял пятое место. Отставание Иродова составило 51,4 секунды.
Биатлон. Юниорский Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Мартель-Валь Мартелло (Италия)
1. Дариус Лодл (Германия) – 44:41.2 (1)
2. Степан Кинаш (Украина) +12.0 (0)
3. Элия Зени (Италия) +36.2 (1)…
5. Денис Иродов (Россия) +51.4 (3)…
15. Алексей Ковалев (Россия) +2:23.5 (3)…
17. Александр Корнев (Россия) +2:39.7 (5)…
19. Олег Домичек (Россия) +2:51.1 (4)…
42. Алексей Зубарев (Россия) +5:13.8 (6)…
50. Евгений Емерхонов (Россия) +6:37.4 (8)…
59. Евгений Смирнов (Россия) +8:18.8 (8).
- 10 декабря 2021
-
15:21
-
15:20
-
15:15
-
15:13
-
15:12
-
15:11
-
15:09
-
15:08
-
15:05
-
15:02
-
14:58
-
14:54
-
14:51
-
14:51
-
14:44
-
14:43
-
14:34
-
14:00
-
13:23
-
13:16
-
13:07
-
13:00
-
12:38
-
12:21
-
11:57
-
10:04
-
10:00
-
09:20
-
09:00
-
08:58
-
08:10
-
08:00
- 9 декабря 2021
-
18:42
-
18:39
-
18:25