Редькин: у Логинова и Латыпова есть прогресс. Надо решать проблему с последним кругом

Олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин оценил выступление Александра Логинова и Эдуарда Латыпова в спринте в Хохфильцене, которые стали 4-м и 10-м соответственно.
«Александр Логинов показал хороший результат. Логинов четвёртый, Латыпов 10-й — ребята потихоньку выкатываются, стабилизируются и поднимаются по результатам. Логинов пробежал почти в одни ноги с Бё. Есть поступательное движение, прогресс — это уже хорошо.
Отставание ходом на последнем круге присутствует у ребят уже не первую гонку, это надо исправлять. Эту проблему можно решить только одним способом: тренироваться, чтобы наращивать скорость, а не терять. Сегодня могла сыграть свою роль горная часть, где-то не хватило ресурсов на последний ход из-за высоты», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 10 декабря 2021
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