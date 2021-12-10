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Бывшая шведская лыжница Стина Нильссон показала лучший результат в биатлонной карьере

Бывшая шведская лыжница Стина Нильссон показала лучший результат в биатлонной карьере
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, а ныне шведская биатлонистка Стина Нильссон показала лучший результат в карьере. Нильссон заняла 16-е место в женском спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), допустив 2 промаха. Отставание от победительницы гонки Анны Солы составило 1 минуту 33 секунды.

Отметим, что Нильссон в итоговом протоколе обогнала всех российских биатлонисток.

Напомним, в марте 2020 года 28-летняя лыжница Нильссон объявила о переходе в биатлон. На дебютном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) шведка заняла 26-е и 22-е места в спринте и гонке преследования соответственно. Будучи лыжницей, Нильссон завоевала медаль Олимпиады-2018 в личном спринте, также она является двукратной чемпионкой мира.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен (Австрия)
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Анна Сола (Беларусь) – 20:44,4 (0 промахов)
2. Жюстин Бреза (Франция) – отставание 46,8 (2)
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +50,3 (0)...
16. Стина Нильссон (Швеция) +1:33,0 (2).

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