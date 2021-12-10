Анна Сола выиграла женский спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Беларуси Анна Сола. Это золото стало для Анны первым в карьере в рамках гонок Кубка мира.

Второе место осталось за Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен (Австрия)

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Анна Сола (Беларусь) – 20:44,4 (0 промахов)

2. Жюстин Бреза (Франция) – отставание 46,8 (2)

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +50,3 (0)

4. Ида Льен (Норвегия) +52,5 (0)

5. Ханна Эберг (Швеция) +56,5 (2)

6. Тириль Экхофф (Норвегия) +1:07,2 (1)

...19. Ирина Казакевич (Россия) +1:48,1 (1)

22. Кристина Резцова +1:41,5 (2)

30. Ульяна Нигматуллина +1:56,7 (2)

38. Светлана Миронова +2:16,3 (2)

45. Валерия Васнецова +2:22,2 (2)

64. Лариса Куклина +2:51,2 (2).