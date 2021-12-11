Дмитрий Васильев — о серебре россиянок в эстафете: у соперниц был не сильнейший состав

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал завоевание женской сборной России серебра в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
«Девчонки — молодцы! То, что они отработали хорошо и красиво, не провалились в стрельбе, делает им честь. Но давайте не будем забывать, что норвежки бежали не сильнейшим составом, у белорусок не было Алимбековой, немки и француженки… Давайте не будем расслабляться и реально смотреть на вещи. Все перечисленные мною страны подойдут к Олимпиаде в более должном настроении.
Единственное, немного удивила Нигматуллина: на «стойке» еле-еле закрыла из восьми. Было нервно. Как главный приз — настроение на завтрашнюю гонку и январский этап. У девочек должно быть позитивное настроение перед следующими соревнованиями. Всё время негатив, плохо… Всё это выбивает и не позволяет показать реальный результат, на который они готовы. Серебро в эстафете придаст им уверенности», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 11 декабря 2021
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