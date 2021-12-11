Анфиса Резцова отреагировала на серебро российских биатлонисток в эстафете в Хохфильцене

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала итоги эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Российская команда заняла второе место, уступив только шведкам.



«Сегодня все девочки работали, как могли, иногда даже через не могу. Васнецовой на первом этапе было сложновато, но на первом этапе финиш она отработала. Всё-таки 35 секунд не так много.



В целом я очень довольна вторым местом, да ещё и с восьмого. Сегодня все собрались. Ну, Кристюшка финишировала, это её обязаловка была – не подвести девчонок! Отработала суперски. Даже если бы она из пяти отстреляла «стойку», до первого было далеко и до золота было бы тяжело добраться. Ну слава богу, что всё хорошо прошло, звёзды сегодня на нашей стороне!» — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.