Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Женская эстафета Кубка России отменена из-за мороза. Стартовать должны были 4 команды

Женская эстафета Кубка России отменена из-за мороза. Стартовать должны были 4 команды
Комментарии

Сегодня, 12 декабря, на этапе Кубка России по биатлону в Чайковском должна была пройти женская эстафета. Начало было запланировано на 10:00 по московскому времени.

Биатлонистка Маргарита Васильева у себя в «инстаграме» сообщила, что гонка была отменена из-за мороза. Температура в Чайковском (Пермский край) составляла -22 градуса.

Кубок России. 3-й этап. Чайковский
Эстафета. Женщины.

1. Северо-Западный федеральный округ (Юлия Лапина, Анастасия Рудакова, Виктория Захаренкова, Карина Талменева)

2. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Елизавета Каплина, Владислава Гаврилова, Татьяна Воронова, Алина Кудисова)

3. Тюменская область (Мария Кретова, Ольга Мощенкова, Татьяна Акимова, Виктория Сливко)

4. СБР (Юлия Дроздова, Антонина Кирсанова, Кристина Токарева, Илона Знакова)

Новость по теме
Виктория Сливко выиграла вторую гонку подряд на Кубке России
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021