Женская эстафета Кубка России отменена из-за мороза. Стартовать должны были 4 команды

Сегодня, 12 декабря, на этапе Кубка России по биатлону в Чайковском должна была пройти женская эстафета. Начало было запланировано на 10:00 по московскому времени.

Биатлонистка Маргарита Васильева у себя в «инстаграме» сообщила, что гонка была отменена из-за мороза. Температура в Чайковском (Пермский край) составляла -22 градуса.

Кубок России. 3-й этап. Чайковский

Эстафета. Женщины.

1. Северо-Западный федеральный округ (Юлия Лапина, Анастасия Рудакова, Виктория Захаренкова, Карина Талменева)

2. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Елизавета Каплина, Владислава Гаврилова, Татьяна Воронова, Алина Кудисова)

3. Тюменская область (Мария Кретова, Ольга Мощенкова, Татьяна Акимова, Виктория Сливко)

4. СБР (Юлия Дроздова, Антонина Кирсанова, Кристина Токарева, Илона Знакова)