Виктория Сливко выиграла вторую гонку подряд на Кубке России
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В Чайковском (Пермский край) прошла женская спринтерская гонка в рамках третьего этапа Кубка России по биатлону. Победу в ней одержала представительница Тюменской области Виктория Сливко. Сливко выигрывает гонку на Кубке России второй раз подряд.
Второе место в спринте заняла Полина Плюснина, третье – Анастасия Егорова.
Биатлон. Кубок России. Третий этап. Чайковский
Женщины. Спринт. 7,5 км.
1. Виктория Сливко (Тюменская область) – 22:14.6 (1 промах)
2. Полина Плюснина (Республика Мордовия) – отставание 19.1 (1)
3. Анастасия Егорова (Мурманская область) +26.2 (1).
Ранее в Увате (Тюменская область) спринт пробежали мужчины. Победу в гонке одержал представитель Ханты-мансийского автономного округа Дмитрий Иванов.
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