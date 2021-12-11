Виктория Сливко выиграла вторую гонку подряд на Кубке России

В Чайковском (Пермский край) прошла женская спринтерская гонка в рамках третьего этапа Кубка России по биатлону. Победу в ней одержала представительница Тюменской области Виктория Сливко. Сливко выигрывает гонку на Кубке России второй раз подряд.

Второе место в спринте заняла Полина Плюснина, третье – Анастасия Егорова.

Биатлон. Кубок России. Третий этап. Чайковский

Женщины. Спринт. 7,5 км.

1. Виктория Сливко (Тюменская область) – 22:14.6 (1 промах)

2. Полина Плюснина (Республика Мордовия) – отставание 19.1 (1)

3. Анастасия Егорова (Мурманская область) +26.2 (1).

Ранее в Увате (Тюменская область) спринт пробежали мужчины. Победу в гонке одержал представитель Ханты-мансийского автономного округа Дмитрий Иванов.