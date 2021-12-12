К. Резцова — об отношении к Норицыну: мы давно знакомы. Он человек с большой буквы

Российская биатлонистка Кристина Резцова вновь высказалась о сотрудничестве с бывшим тренером сборной России и нынешним наставником команды Болгарии Виталием Норицыным.

«Не знаю, как от Вики Сливко, но от меня ни одной копейки он точно не получил (смеётся). Возможно, если заработаю денег. Если серьёзно, ему такая благодарность, которая ни с чем не сравнится, потому что он делает это по доброте душевной. Когда меня никуда не взяли после родов, я позвонила ему и спросила: «Виталий Викторович, а вы поможете мне подготовиться к Олимпиаде?» На что он сказал: «Кристин, даже вопросов быть не может». Вообще никак не поднимался коммерческий вопрос. Мы давно знакомы и, знаете, он человек с большой буквы.

Ещё тогда у меня не было сомнений, что поеду на Олимпийские игры? Нужно ставить цели самые высокие, а как уже пойдёт — не имеет значения. Есть микроцели, а есть глобальные цели. И моей целью было подготовиться к Олимпиаде. Я не говорю, что, ой, меня кто-то туда возьмёт. Я должна быть готова поехать туда», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 12 декабря, в 16:30 стартовала женская гонка преследования. «Чемпионат» ведёт её прямую текстовую трансляцию.