Кристина Резцова: я была раздолбайкой, но каждый момент в жизни нас чему-то учит

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о попадании в состав национальной команды на этапы Кубка мира.
«Удача любит подготовленных (смеётся). Правда. На самом деле меня на отборе спросили: «Можешь с кубка IBU начать, разогнаться, немного уверенности в себе получить». Всем, кто меня об этом спрашивал, отвечала, что готова на Кубке мира бороться. Мне не нужно разгоняться, я хочу стартовать с лидерами.
Сейчас подберу слово, кем я была, чтобы сказать помягче. Раздолбайкой. Знаете, каждый момент в жизни нас чему-то учит, каждый человек нас чему-то учит. Меня очень многому научил мой муж. Научил думать в первую очередь, научил анализировать какие-то вещи, которые не получаются. И вообще относиться намного ответственнее ко всему, что я делаю и говорю. Я горжусь тем, что расту в своих собственных глазах.
Как общаюсь с сестрой и мамой? Глобальных разговоров по гонкам – ни с сестрой, ни с мамой. Они больше как семья. могут пожелать удачи, как-то отвлечься. Мы разговариваем на разные темы, но в основном не говорим на тему гонок», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».
- 12 декабря 2021
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