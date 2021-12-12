Норвегия возглавила медальный зачёт Кубка мира по биатлону, Россия — 8-я

По итогам гонок третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) произошли изменения в медальном зачёте. Сборная Норвегии возглавляет неофициальный медальный зачёт, команда завоевала 11 медалей, из которых 6 — золотые, 2 — серебряные и 3 — бронзовые.
Второе место в зачёте у команды Швеции, которая также завоевала 11 медалей, но у шведов лишь четыре из них золотые. Тройку лучших замыкает Франция с 13 медалями (2 золотые).
Сборная Беларуси вышла на четвёртое место. Белорусы выиграли пять медалей (1 золотая). Сборная России находится на восьмом месте с тремя медалями. Пока россияне ещё не выигрывали награды высшей пробы.
Кубок мира по биатлону. Неофициальный медальный зачёт
1. Норвегия – 11 (6 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых)
2. Швеция – 11 (4-4-3)
3. Франция – 13 (2-6-5)
4. Беларусь – 5 (1-2-2)
5. Австрия – 2 (1-1-0)
6. Германия – 2 (1-0-1)
7. Чехия – 1 (1-0-0)
8. Россия – 3 (0-1-2)
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