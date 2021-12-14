Мартен Фуркад рассказал, как относится к проведению Олимпийских игр — 2022 в Китае

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад впервые высказался о критике проведения Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).
Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае из-за ситуации с правами человека в стране.
«Не думаю, что найдётся хоть один спортсмен, который был бы в восторге от всей этой ситуации. Я считаю, что спортсмены не должны нести ответственность за это, и, на мой взгляд, не стоит возлагать вину на спортивное сообщество.
Проведение зимних Олимпийских игр в Пекине с точки зрения снега кажется странным, но 50% Олимпиады составляют дисциплины на льду. И я, увидев каток в Пекине, не буду шокирован больше, нежели бы он был в Монпелье или Париже.
Но если вы посмотрите на это с точки зрения спортсмена, соревнующегося на снегу, Игры в Пекине будут странными для вашего восприятия. Однако Олимпиада – это про разнообразие и компромисс», — приводит слова Фуркада Ski-Nordique.
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