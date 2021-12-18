Глава финских биатлонистов отреагировал на возможное лишение Кайсы Мякяряйнен титула

Президент Финской ассоциации биатлонистов Калле Ляхдесмяки отреагировал на возможное лишение Кайсы Мякяряйнен победы в общем зачёте Кубка мира – 2013/2014.

После аннулирования результатов россиянки Ольги Зайцевой, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, получается, что «Большой хрустальный глобус» достаётся норвежке Туре Бергер.

«Трудно представить, по какой причине Кайса Мякяряйнен не стала бы победительницей Кубка мира в том сезоне. Важно принять справедливое решение. Кайса и Тура Бергер ни в чём не виноваты. Это важно. Посмотрим, как правильнее поступить через 7-8 лет. Мы уверены, Кайса одержала абсолютную победу на Кубке мира.

В IBU, конечно, известно, какова позиция Финляндии. Кайса — наш герой, мы её поддерживаем. Они в поисках справедливого спортивного решения. Полностью уверен, что независимая организация не допустит, чтобы интересы спортсменов были ущемлены. Скорого решения не будет, так что комментировать преждевременно», — приводит слова Ляхдесмяки Yle.