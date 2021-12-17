Мякяряйнен отреагировала на новость о лишении титула из-за допинга Зайцевой

Бывшая финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен отреагировала на новость о том, что лишена «Большого хрустального глобуса» за сезон-2013/2014 после аннулирования результатов Ольги Зайцевой, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Без результатов Зайцевой Кубок мира достаётся норвежке Туре Бергер.

«Даже не знала, что это не было как-то решено ранее, и на это ушло 7-8 лет. Судя по всему, моя спортивная карьера всё ещё может преподнести сюрпризы. На Кубке было столько гонок, что всё могло бы сложиться иначе, если бы Зайцеву сняли с гонок на остаток сезона сразу после Сочи. Если бы спорт был чистым и если бы у нас были только чистые спортсмены, не было бы необходимости переписывать результаты. Это просто печальный пример того, как абсолютно чистые и невиновные спортсмены должны страдать из-за других», — приводит слова Мякяряйнен Yle.