Мякяряйнен отреагировала на новость о лишении титула из-за допинга Зайцевой

Бывшая финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен отреагировала на новость о том, что лишена «Большого хрустального глобуса» за сезон-2013/2014 после аннулирования результатов Ольги Зайцевой, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Без результатов Зайцевой Кубок мира достаётся норвежке Туре Бергер.
«Даже не знала, что это не было как-то решено ранее, и на это ушло 7-8 лет. Судя по всему, моя спортивная карьера всё ещё может преподнести сюрпризы. На Кубке было столько гонок, что всё могло бы сложиться иначе, если бы Зайцеву сняли с гонок на остаток сезона сразу после Сочи. Если бы спорт был чистым и если бы у нас были только чистые спортсмены, не было бы необходимости переписывать результаты. Это просто печальный пример того, как абсолютно чистые и невиновные спортсмены должны страдать из-за других», — приводит слова Мякяряйнен Yle.
- 17 декабря 2021
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