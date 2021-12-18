Тура Бергер отреагировала на новость о присуждении ей титула из-за допинга Зайцевой

Норвежская биатлонистка Тура Бергер отреагировала на возможность получить Кубок мира за сезон-2013/2014, которым владела финка Кайса Мякяряйнен. После аннулирования результатов россиянки Ольги Зайцевой, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, Кубок мира достанется норвежке.
«Странно, это было так далеко в прошлом. Медали и победы важны здесь и сейчас, а так это всё странно. Хуже всего Кайсе, у которой могут отнять «Большой хрустальный глобус». Надеюсь, она стряхнула с него пыль. Такое ощущение, как будто я украла её победу.
Помню ту последнюю гонку. Кубок был бы моим, если бы я её обыграла, но я этого не сделала. К тому времени я уже наелась биатлоном. В идеальном мире мошенников следовало бы сразу поймать. Переживания происходят здесь и сейчас, сегодня это не имеет для меня большого значения», — приводит слова Бергер NRK.
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