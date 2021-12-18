Мартин Фуркад: я увидел себя в Майе
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Мартин Фуркад, в прошлом французский биатлонист, прокомментировал победу соотечественника Кентена Фийона Майе в пасьюте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).
«Я смотрел на то, в какую ситуацию попал Майе, и увидел себя в нем. Я тоже пережил такое четыре года назад. Думаю, он заслужил жёлтую майку. Тем более приятно, что эта победа одержана при родных трибунах. Это важно и для болельщиков, и для самих спортсменов, которым важна поддержка», — цитирует Фуркада Ledauphine.
Пятикратный олимпийский чемпион Мартин Фуркад присутствовал на гонке в Анси и лично поздравил Кентена Фийона Майе с победой в пасьюте. Вторым к финишу пришел россиянин Эдуард Латыпов, он уступил победителю 16,1 секунды.
Новость по темеКентен Фийон Майе: я чувствовал себя Фуркадом
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