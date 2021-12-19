Мартен Фуркад: Йоханнес Бё сейчас не в порядке

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу соотечественника Кентена Фийона Майе в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Напомним, вторым к финишу пришёл россиянин Эдуард Латыпов, третьим – норвежец Ветле Шоста Кристиансен.
«Это был Кентен во всей своей красе. У него всегда был огромный потенциал по скорости на лыжне, особенно на высокогорных курортах, таких, как Анси. Когда у него получается стрелять чисто… Для биатлона такая работа недалека от совершенства. Завтра кто-то будет в расстройстве от Кентена. Думаю, Бё сейчас не совсем в порядке. Жаклен тоже. А Квентин просто непобедим», — приводит слова Фуркада Eurosport.fr.
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