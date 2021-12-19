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Фуркад — о проблемах Й. Бё: нужно этим пользоваться, набирать очки

Фуркад — о проблемах Й. Бё: нужно этим пользоваться, набирать очки
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Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на лидерство соотечественника Кентена Фийона Майе в общем зачёте Кубка мира в олимпийском сезоне – 2021/2022.

«Для Франции сейчас всё складывается идеально, до Олимпийских игр в Пекине остаются уже недели, и команда только укрепляет доверие к себе. Конечно, проблемы есть у всех, но наши не так впечатляют, как, к примеру, проблемы Йоханнеса Бё. Нужно пользоваться этим, набирать очки. «Большой хрустальный глобус» и в олимпийский сезон не является утешительным призом. На Олимпийских играх будут свои фавориты, и нет причин не включать в этот список французов. Не секрет, что тот же Кентен хорошо справляется с высотой, у него есть отличная возможность сделать что-то волшебное в Пекине», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

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