Мартен Фуркад отреагировал на совместное фото с Йоханнесом Бё из Анси

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад в «Инстаграме» отреагировал на совместное фото с норвежцем Йоханнесом Бё из Анси (Франция).

В Анси проходит четвёртый этап Кубка мира – 2021/2022 по биатлону. Ранее младший Бё выиграл спринт и стал пятым в гонке преследования. Фуркад приехал в Анси в качестве телевизионного эксперта.

«Так приятно видеть все эти знакомые лица», — написал Фуркад в «сториз» своего «инстаграма».

Сегодня, 19 декабря в Анси пройдут женские и мужские масс-старты.