Мартен Фуркад отреагировал на совместное фото с Йоханнесом Бё из Анси
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Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад в «Инстаграме» отреагировал на совместное фото с норвежцем Йоханнесом Бё из Анси (Франция).
В Анси проходит четвёртый этап Кубка мира – 2021/2022 по биатлону. Ранее младший Бё выиграл спринт и стал пятым в гонке преследования. Фуркад приехал в Анси в качестве телевизионного эксперта.
«Так приятно видеть все эти знакомые лица», — написал Фуркад в «сториз» своего «инстаграма».
Сегодня, 19 декабря в Анси пройдут женские и мужские масс-старты.
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