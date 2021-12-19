Резцова завоевала первую личную медаль российских биатлонисток на Кубке мира за 2 года

Российская биатлонистка Кристина Резцова завоевала первую личную медаль российских биатлонисток на этапах Кубка мира за 2 года.

Последний раз личную медаль в копилку национальной команды приносила Светлана Миронова. 13 декабря 2019 года она завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Тогда она уступила лишь итальянке Доротее Вирер и норвежке Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Напомним, в Анси (Франция) прошёл женский масс-старт в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2021/2022 по биатлону. Его победительницей стала 22-летняя шведка Эльвира Эберг, которая вчера, 18 декабря, выиграла пасьют. Второе место заняла француженка Жулия Симон, третье — россиянка Кристина Резцова. Борьба между Симон и Резцовой развернулась на финише, где Жулия оказалась сильнее.