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3-е место Резцовой стало лучшим результатом россиянок в масс-старте с марта 2019 года

3-е место Резцовой стало лучшим результатом россиянок в масс-старте с марта 2019 года
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Российская биатлонистка Кристина Резцова показала лучший результат среди национальной команды в масс-старте, начиная с марта 2019 года.

Последним лучшим результатом россиянок в масс-старте было второе место Екатерины Юрловой-Перхт в гонке, которая проходила на этапе Кубка мира в Эстерсунде 17 марта 2019 года. Тогда Екатерина уступила лишь итальянке Доротее Вирер.

Напомним, в Анси (Франция) прошёл женский масс-старт в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2021/2022 по биатлону. Его победительницей стала 22-летняя шведка Эльвира Эберг, которая вчера, 18 декабря, выиграла пасьют. Второе место заняла француженка Жулия Симон, третье — россиянка Кристина Резцова. Борьба между Симон и Резцовой развернулась на финише, где Жулия оказалась сильнее.

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