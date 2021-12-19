Хованцев прокомментировал первую медаль российских биатлонисток в сезоне в личных гонках

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал бронзовую награду Кристины Резцовой в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси.

«Сегодня я бы выделил Нигматуллину и Резцову — они лучшие в команде. Кристина — просто молодец, финишировала в настоящей борьбе. Пусть и бронза, но это первая медаль в личном зачёте — это очень хорошо, наконец-то!

Резцова — это просто открытие этого сезона для нашей команды. Кристина тренировалась и готовилась самостоятельно, вне команды. Я видел неоднократно, как усиленно она работала со своим мужем и отцом — надо отдать им должное. Подготовка, которую они выбрали, пока оказалась очень удачной. Та база, которую они заложили, уже никуда не денется. Кристина полна сил, у неё очень хорошие скорости», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.