«Какая без меня Олимпиада?» Нигматуллина пошутила после 7-го места в масс-старте Анси
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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина высказалась о седьмом месте в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).
«Считаю, что в данном состоянии я выступила хорошо. Желание быть выше было огромное. Когда видела Рёйселанд, у меня были надежды догнать её, но я не смогла. Понимаю, что она – топ. Я понимала, что могу, но не получилось.
Я сделала работу над ошибками после спринта – не промахивалась первыми выстрелами, после пасьюта – последними. Кое-что сегодня получилось.
Безусловного в нашем спорте ничего нет. Какая без меня Олимпиада? Без меня никуда. В общем, жаль, что гонки заканчиваются. Мне нравится постоянно соревноваться, тренироваться – скучно», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».
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