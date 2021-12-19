Резцова рассказала, о чём думала во время бронзового финиша в масс-старте Анси

Российская биатлонистка Кристина Резцова, завоевавшая бронзовую медаль в женском масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция), поделилась мыслями о гонке.

«Всем спасибо за поздравления! Мамочка, я тебя люблю. Каково было бежать первый масс-старт? Честно говоря, думала, что будет тяжелее, все будут толкаться. Всё прошло ровно, без каких-либо падений. В конце я боролась с француженкой до последнего спуска. Не знаю, почему так получилось, что я на спуске опять отстала, хотя до конца работала ногами.

Последний рубеж? В голове было не начать гнаться за девчонками, неважно, какое место, нужно было отработать самой. Я затянула третий выстрел и промахнулась. Испугалась, решила перестраховаться. Но зря не зря – неважно, это уже история. Когда я уходила, то видела, что все пошли на «круги». Понимала, что выйду с ними и мне придётся бороться. К счастью, у меня остались силы.

До последнего боялась, что иду не третья. Думала, что перед Эльвирой есть кто-то ещё. Я понимала, что нужно убежать как можно быстрее от тех девчонок, которые были позади меня.

Для меня это личная медаль. Карьера разделилась на до и после. Я готова плакать. Самое главное – ощущение, что могу бороться. Это пик? Не знаю. Для меня пик – понятие размытое. Я себе представляю, что это выстрел на одну гонку, а у меня получился ровный подъём. Возможно, что через неделю я бы ещё сильнее пробежала», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».