Резцова — о 1-й медали Кубка мира в карьере: пока ничего не поняла. Ура!

Российская биатлонистка Кристина Резцова, завоевавшая бронзовую медаль в женском масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция), поделилась эмоциями после церемонии награждения.

«Пока ничего не поняла. Ура! К хорошему быстро привыкаешь. Нужно сегодня порадоваться и идти дальше.

Это непередаваемые эмоции, когда на всю страну называют твоё имя. Ты думаешь — а со мной ли это происходит?

На последнем круге я всё контролировала. У меня было достаточно сил. Мы шли ровно четыре круга. Я знала, что Симон будет сильно работать последний круг, и я хотела идти работать с ней, чтобы в конце разбираться. Всё удалось. От гонки к гонке я стараюсь чему-то учиться, исправлять ошибки. Благо сегодня всё сложилось.

Перед последним рубежом было волнительно. Но я себя весь предпоследний круг настраивала, что на стрельбе должна работать от себя. Когда на стойке один раз промахнулась, я поняла, что пора включаться и просто работать, независимо ни от чего.

Хочу сказать спасибо всем, кто мне помогает. Сервис-бригада, доктора, массажисты — всем огромное спасибо. Это наша общая заслуга. И, конечно, моя семья — моя команда!» — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ» после церемонии награждения.