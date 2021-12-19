Ярошенко: не стал бы говорить, что Резцова главная надежда сборной России на Олимпиаде

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко оценил перспективы российской биатлонистки Кристины Резцовой, ранее завоевавшей бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Не стал бы бросаться словами, как у нас это обычно происходит на фоне одного хорошего старта. Сейчас будут разговоры, что Резцова наша единственная надежда на Олимпиаде — как бы ей не стало от этого хуже. Надо подтверждать свой статус. Теперь Резцова будет нести ответственность как лидер команды: она попала на подиум, поэтому все будут ждать от неё подиумов и в дальнейшем. У Кристины опытная мама — уверен, что она ей подскажет.

Пока я бы не стал говорить, что Резцова наша главная надежда, потому что до Олимпиады ещё полтора месяца. Я верю в Шашилова и других девушек. Мы все ждём, когда Миронова, Казакевич, Васнецова выйдут на другие функциональные возможности», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.