Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ярошенко: не стал бы говорить, что Резцова главная надежда сборной России на Олимпиаде

Ярошенко: не стал бы говорить, что Резцова главная надежда сборной России на Олимпиаде
Комментарии

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко оценил перспективы российской биатлонистки Кристины Резцовой, ранее завоевавшей бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Не стал бы бросаться словами, как у нас это обычно происходит на фоне одного хорошего старта. Сейчас будут разговоры, что Резцова наша единственная надежда на Олимпиаде — как бы ей не стало от этого хуже. Надо подтверждать свой статус. Теперь Резцова будет нести ответственность как лидер команды: она попала на подиум, поэтому все будут ждать от неё подиумов и в дальнейшем. У Кристины опытная мама — уверен, что она ей подскажет.

Пока я бы не стал говорить, что Резцова наша главная надежда, потому что до Олимпиады ещё полтора месяца. Я верю в Шашилова и других девушек. Мы все ждём, когда Миронова, Казакевич, Васнецова выйдут на другие функциональные возможности», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Я готова плакать». Резцова выстрадала первую для России женскую медаль на Кубке мира «Я готова плакать». Резцова выстрадала первую для России женскую медаль на Кубке мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021