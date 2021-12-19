«Я готова плакать». Резцова выстрадала первую для России женскую медаль на Кубке мира

Мы ждали этого два года. Спасибо, Кристина!

Дождались! Анси по праву стал для сборной России в нынешнем сезоне счастливейшим местом. Наконец-то до медали добрались и девушки. В плотной борьбе с тремя соперницами Кристина Резцова завоевала бронзовую медаль. Первую не только в своей карьере, но и первую для женской сборной за два года!

Последний раз личную медаль россиянки завоёвывали в декабре 2019 года. Тогда Светлана Миронова в спринте также добралась до бронзы. Сегодня Кристина повторила её успех в масс-старте, но борьба за награду была жёсткой.

До и после

Как и ожидалось, лучшей из россиянок была Кристина Резцова. Видимо, вчерашняя неудача разозлила биатлонистку и заставила её «рвать» на дистанции.

После вчерашних трёх промахов на лёжке Резцова собралась, показав сегодня чистую и точную стрельбу. А вот на стойке россиянка допустила по одному промаху, но благо мазали и соперницы, что позволяло быть в борьбе за медали.

Ходом Кристина ожидаемо была лучшей из россиянок. На заключительном круге она шла в одни ноги с норвежкой Марте Рёйселанд. Да и в общем по скорости Резцова стала седьмой, уступив лидерам 32 секунды.

Жёсткая борьба была после второй стойки, когда за медали Кристина боролась с тремя соперницами: Жулией Симон, Доротеей Вирер и Джессикой Исловой. До последнего биатлонистки плотно шли вместе, однако Симон и Резцова всё-таки смогли чуть вырваться вперёд и выстрадать медали.

«Для меня это личная медаль. Карьера разделилась на до и после. Я готова плакать. Самое главное – ощущение, что я могу бороться», — призналась Кристина.

Не повод для расстройства

Неоднозначно сегодня выглядели Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Обе не блеснули ни точной стрельбой, ни хорошим ходом.

Миронова не смогла повторить свой вчерашний успех по точности, допустив сегодня три промаха. Нигматуллина, уже потерявшая роль снайпера команды, кажется, постаралась вернуть свои кондиции, промазав лишь раз.

Ногами девушки уступали с каждым кругом. Если в начале отставания от лидеров ходом были около 5 секунд, превратившиеся в 20 на втором круге. Потом Миронова всё-таки временно вернулась, выдав первую скорость среди россиянок (+19 секунд), Нигматуллина же проиграла еще пять секунд. По общей скорости Ульяна 14-я с отставанием почти в минуту, Светлана – 19-я с проигрышем в 1,5 минуты.

Но если от Ульяны мы не ждём быстроходности, то от Мироновой всё-таки хотелось бы её увидеть. Но для Нигматуллиной гонку всё-таки можно записать в зачёт, ведь она остановилась лишь в шаге от «цветов». Хотя и Миронова не расстроилась 19-му месту, счастливо напевая новогодние песни после гонки.

Не последняя

Ирина Казакевич, к несчастью, не совладала ни со стрельбой, ни с ходом. Россиянка, которая, казалось бы, начала избавляться от своих проблем со стрельбой, сегодня «застрелилась». Казакевич «махнула» 7 промахов. Последней Ирина не стала лишь благодаря соперницам, отстрелявшим ещё хуже. Та же Лица Витоцци на первой лёжке махнула пять промахов!

Да и скоростью Казакевич была худшей в сборной, пропустив вперёд даже не быстроногую Нигматуллину. Ногами Ирина была вне топ-25, проигрывая больше 40 секунд. Быстрее россиянки была даже японка Фуюко Татидзаки. Как итог – 29-е место, худшая стрельба и 27-я скорость.

«Что со стрельбой? Давайте радоваться. Не всё сразу», — ответил старший тренер сборной России Михаил Шашилов.

Грустно это выглядит на фоне бронзы Резцовой и попадания в топ-10 Нигматуллиной. И опять-таки лучшие – спортсменки, готовившиеся вне сборной. Но надеемся, что к Пекину все биатлонистки ещё успеют выйти на пик своей формы.