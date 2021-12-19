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Симон, завоевавшая серебро, показала лучшую скорость стрельбы в масс-старте. Резцова — 7-я

Симон, завоевавшая серебро, показала лучшую скорость стрельбы в масс-старте. Резцова — 7-я
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Французская биатлонистка Жулия Симон стала самой быстрой на стрельбище в женском масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Шведка Ханна Эберг уступила ей 9,5 секунды, а представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер — 12,6 секунды.

Лучшую скорострельность среди россиянок показала Кристина Резцова, которая была медленнее Симон на 17,7 секунды. Кристина стала седьмой по этому показателю.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция
Женщины. Масс-старт, 12,5 км. Время на стрельбище

1. Жулия Симон (Франция) — 2:37,8.
2. Ханна Эберг (Швеция) +9,5.
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +12,6.
4. Анна Сола (Беларусь) +15,0...
7. Кристина Резцова (Россия) +17,7...
10. Эльвира Эберг (Швеция) +24,3.
13. Динара Алимбекова (Беларусь) +26,6.
19. Ульяна Нигматуллина (Россия) +33,9…
22. Светлана Миронова (Россия) +35,9…
28. Ирина Казакевич (Россия) +48,1.

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