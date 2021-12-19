Мартен Фуркад: такого уровня в этом сезоне от Латыпова не ожидал

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о выступлении россиянина Эдуарда Латыпова. На этапе Кубка мира в Анси (Франция) он завоевал серебряные медали в спринте и гонке преследования.



«Латыпов очень впечатляет. Такого уровня я от него в этом сезоне не ожидал. Должен признать, что он был вполне готов навязать борьбу Кентену в один из его лучших дней.



И для российского биатлона это просто великолепно, особенно после ухода Антона Шипулина. Ваша сборная была уж точно не на том месте, на котором должна быть.



Появление таких спортсменов, которые готовы биться за первые места, способствует популяризации биатлона в России. Думаю, вы все очень довольны», — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

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