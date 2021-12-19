Эдуард Латыпов: самочувствие тяжёлое, есть усталость

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал собственное выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Латыпов стал лучшим среди россиян, он показал 12-й результат.



«Самочувствие тяжёлое, есть усталость. С этим связана ошибка в стрельбе. Сегодня была плотная борьба до последнего рубежа, были шансы, но не хватило чутка. Это физическая усталость. По «кругам» было немного тяжелее, чем в первой гонке. Праздники? Буду отдыхать, дам организму отдохнуть. Был очень плотный график соревнований, и буду готовиться к этапам.



Болельщикам передаю привет. Спасибо, что за нас болеете. Также передаю привет семье, жене, дочке и родителям. Всех с наступающим», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».