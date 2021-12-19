Мартен Фуркад: испытываю особый трепет, когда встречаю Карима Халили

Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о взаимоотношениях с россиянином Каримом Халили. Фуркад назвал его любимым спортсменом в сборной России. Халили ещё ребёнком фотографировался с французом.



«Я всегда испытываю особый трепет, когда встречаю Карима Халили. Впервые ведь мы увиделись в 2010 году в Контиолахти, когда я одержал свою первую победу на Кубке мира.



Тогда он был совсем маленьким и попросил сфотографироваться. Он рассказал мне об этом на моей прощальной гонке, и мы сделали фото ровно в том же месте, только 10 лет спустя.



А этим летом я приглашал его на свой летний фестиваль в Анси. Не совру, если скажу, что в российской команде именно он мой любимый спортсмен», — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

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