Мартен Фуркад: испытываю особый трепет, когда встречаю Карима Халили
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Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о взаимоотношениях с россиянином Каримом Халили. Фуркад назвал его любимым спортсменом в сборной России. Халили ещё ребёнком фотографировался с французом.
«Я всегда испытываю особый трепет, когда встречаю Карима Халили. Впервые ведь мы увиделись в 2010 году в Контиолахти, когда я одержал свою первую победу на Кубке мира.
Тогда он был совсем маленьким и попросил сфотографироваться. Он рассказал мне об этом на моей прощальной гонке, и мы сделали фото ровно в том же месте, только 10 лет спустя.
А этим летом я приглашал его на свой летний фестиваль в Анси. Не совру, если скажу, что в российской команде именно он мой любимый спортсмен», — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».
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