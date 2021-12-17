Халили и Серохвостов выполнили критерии отбора для участия в январских этапах Кубка мира

Российские лыжники Карим Халили и Даниил Серохвостов выполнили критерии отбора для попадания в состав национальной команды на этапы Кубка мира в январе.
Сегодня, 17 декабря, в Анси завершился спринт, в котором Халили показал 11-й результат (+48,2 от лидера), допустив 1 промах. Серохвостов также с единственным промахом стал 18-м (+58,8).
Напомним, для выполнения критериев Халили и Серохвостову нужно было ещё один раз попасть в топ-20.
Ранее критерии отбора для попадания в сборную выполнили Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Биатлонистам Василию Томшину и Александру Поварницыну необходимо ещё по одному разу попасть в топ-20 в личных гонках этапа Кубка мира.
Напомним, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нём одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё.
Второе место осталось за россиянином Эдуардом Латыповым, тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен.
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