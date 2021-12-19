Мартен Фуркад: такой конкуренции, как в этом сезоне, года с 2008-го не было

Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о конкуренции в общем зачёте Кубка мира. Француз признался, что уже давно не видел такую плотную борьбу.
«Конкуренция в этом сезоне — с ума сойти. Наверное, года с 2008-го такого на Кубке мира не бывало. Так много спортсменов претендуют на победу в общем зачёте, и главное – любой способен победить.
Йоханнес есть Йоханнес, пусть он только седьмой в тотале. Фийон Майе, Жаклен, Кристиансен, Латыпов, Самуэльссон. Это здорово для биатлона», — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Эмильен Жаклен (Франция) — 371.
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — 369.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 347.
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 344.
5. Эдуард Латыпов (Россия) — 336.
6. Тарьей Бё (Норвегия) — 320.
7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 310.
8. Антон Смольский (Беларусь) — 256.
9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 253.
10. Симон Детьё (Франция) — 248…
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