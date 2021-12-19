Мартен Фуркад: такой конкуренции, как в этом сезоне, года с 2008-го не было

Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о конкуренции в общем зачёте Кубка мира. Француз признался, что уже давно не видел такую плотную борьбу.



«Конкуренция в этом сезоне — с ума сойти. Наверное, года с 2008-го такого на Кубке мира не бывало. Так много спортсменов претендуют на победу в общем зачёте, и главное – любой способен победить.



Йоханнес есть Йоханнес, пусть он только седьмой в тотале. Фийон Майе, Жаклен, Кристиансен, Латыпов, Самуэльссон. Это здорово для биатлона», — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины



1. Эмильен Жаклен (Франция) — 371.

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — 369.

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 347.

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 344.

5. Эдуард Латыпов (Россия) — 336.

6. Тарьей Бё (Норвегия) — 320.

7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 310.

8. Антон Смольский (Беларусь) — 256.

9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 253.

10. Симон Детьё (Франция) — 248…