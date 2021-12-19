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Мартен Фуркад рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Мартен Фуркад рассказал, чем занимается после завершения карьеры
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Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад признался, что его жизнь после ухода из спорта остаётся интересной. По словам француза, у него много работы.

«Жизнь после спорта не так уж и плоха. Я много тружусь со своими партнёрами, занимаюсь организацией своего фестиваля, работаю в комиссии атлетов МОК в преддверии пекинской Олимпиады. Стараюсь проводить больше времени с семьёй, с дочерями. Наслаждаюсь тренировками в живописнейших местах – лыжи, бег, велосипед. Мне точно грех жаловаться», — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

Фуркад является семикратным обладателем Кубка мира. О завершении карьеры француз объявил 14 марта 2020 года. Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира. Он 149 раз получал медали на Кубке мира, 82 из которых были золотыми. По общему числу побед он уступает только легендарному Уле Эйнара Бьорндалена (90). Всего в копилке француза 28 наград разного отлива чемпионатов мира и 26 «Малых хрустальных глобусов».

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