Касперович: Логинову нужно поправить стрельбу, разобраться, в чём причина ошибок

Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова высказался о стрельбе своего подопечного
«Сейчас пока ещё рано делать выводы. Он выступает стабильно, нужно поправить стрельбу, разобраться, в чём причина ошибок. Во время перерыва он восстановится и будет в нормальном состоянии. Самое главное, что функциональное состояние у него неплохое, больших проблем нет», — приводит слова Касперовича ТАСС.
Напомним, ранее Логинов в гонке с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция) занял 15-е место. Он показал третью скорость лыжного хода. Логинов уступил только шведу Себастиану Самуэльссону и французу Кентену Фийону Майе. Победителя масс-старта француза Эмильена Жаклена Логинов ходом опередил на 10 секунд.
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