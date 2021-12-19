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Эдуард Латыпов стал 12-м в масс-старте и не смог возглавить общий зачёт Кубка мира по биатлону

Жёлтую майку примерять рано. Латыпов не смог возглавить общий зачёт Кубка мира
Михаил Чесалин
Латыпов не смог возглавить общий зачёт Кубка мира
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Масс-старт у Эдуарда не получился. Лидеру сборной России нужно было занимать одно из первых мест, а он стал лишь 12-м.

От последней гонки 2021 года поклонники российского биатлона могли ожидать праздничного чуда. Эдуард Латыпов, добывший в Анси два серебра, при определённых раскладах мог выйти на первое место в общем зачёте Кубка мира и примерить жёлтую майку лидера.

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Для российского биатлона это было бы очень значимое событие, поскольку последний раз в жёлтом бибе на гонку выходил Евгений Устюгов в далёком уже 2010 году. Чтобы повторить это достижение, Латыпову нужно было сильно постараться и занять одно из первых мест.

Но в масс-старте из россиян выступал не только Эдуард. Кроме него, на высокие места рассчитывали Александр Логинов, Карим Халили, Александр Поварницын и Даниил Серохвостов. Забегая вперёд, стоит сказать, что не получилось ни у кого.

Стрельба загубила все шансы

На первом круге никто из 30 спортсменов на трассе не потерялся – все пришли на огневой рубеж примерно в одно время. И россияне своей стрельбой порадовали: все, кроме Серохвостова, закрыли по пять мишеней. Латыпов и вовсе покинул огневой рубеж вторым, следом за норвежцем Баккеном. Впрочем, на втором круге и Латыпова, и Баккена опередил стремительный Жаклен. Француз даже смог оторваться от всех примерно на 10 секунд.

На второй лёжке Латыпов с нервами полностью справиться не смог – допустил один промах и откатился за пределы топ-10. Правда, отставание не были критическим: до Жаклена, который остался лидером, – 25 секунд, а до Кюна, идущего вторым, – всего 17. Так что вся борьба за медали была ещё впереди. При этом шансы на высокие места были не только у Латыпова, но также и у Серохвостова и Логинова – они были совсем рядом с Эдуардом.

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Жаклен на третьем круге оторвался от преследователей почти на 20 секунд, однако на первой стойке француз допустил промах и дал соперникам шанс. Вообще, многие соперники мазали, и этим могли бы воспользоваться россияне. Если бы справились со стрельбой сами. Но у Логинова и Латыпова опять по промаху пятым выстрелом. У Серохвостова – аж два!

Жёлтая майка — французу

После первой стойки шансы на медали у россиян в масс-старте, кажется, испарились. Лучшим из наших стал чисто стрелявший на трёх рубежах Александр Поварницын, но удерживать скорость на четвёртом круге ему было сложно. На дистанции его настигли и Латыпов, и Серохвостов, а Логинов и вовсе обогнал. Но им всем уже нужно было не просто стрелять безупречно, но и ждать массовых ошибок со стороны соперников.

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 4, Анси, Франция
Мужчины. 15 км Масс-старт
19 декабря 2021, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Эмильен Жаклен
Франция
35:54.8
2
Кентен Фийон Майе
Франция
+3.5
3
Тарьей Бё
Норвегия
+10.3

Однако никто из россиян не обошёлся без промахов, поэтому борьбы за медали не получилось, а мечты Логинова о жёлтой майке лидера растворились. Эдуард всё-таки стал лучшим среди россиян, но финишировал лишь на 12-й позиции.

Логинов после тяжёлой погони на четвёртом круге подустал и стал 15-м. Остальные россияне финишировали за пределами топ-20. У Серохвостова – худшая стрельба: шесть промахов.

Ну а гонку выиграл Эмильен Жаклен, безупречно отработавший на последнем рубеже. И несмотря на то, что текущий лидер Кубка мира Кентен Фийон Майе стал вторым, лидерство он удержать не сумел – жёлтую майку перехватил Жаклен. Вот такая высокая плотность в зачёте Кубка мира! Увы, но россиянин пока от этой борьбы отдалился.

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