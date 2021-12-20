«У меня всё хорошо». Динара Алимбекова оценила выступление на стартовых этапах Кубка мира

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала выступление в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция) и оценила свои результаты в нынешнем сезоне. В масс-старте она заняла 19-е место, допустив пять промахов.

«Несомненно, масс-старты по-прежнему таят для меня загадки. Пока их бегать мне сложно. Однако, как ни парадоксально, многим осталась довольна. Мне очень понравилось моё гоночное состояние. Лучшее во всём первом триместре! Ещё вчера мне казалось, что будет сложно найти силы на воскресную гонку, но сегодня испытала огромное облегчение. Значит, всё хорошо, значит, всё правильно.



Промахи стоя, конечно, настораживают. Стрелять было сложно, потрясывало. Возможно, допускала неточность в изготовке. К первой стойке подошла более спокойно, ко второй, обогнав несколько соперниц. Но в обоих вариантах допустила ошибки. Впрочем, надо хорошенько поработать. Когда гонка за гонкой, то что-то невольно утрачивается. Тренировки помогут вернуть правильный навык, это вдумчивый процесс. Кроме того, и отдых от оружия не бесполезен.



И я знаю, что могу и буду стрелять лучше. Так что, срыв произошёл, но, в принципе, нет поводов для ревизий, самокопания. У меня всё хорошо. Стартовать в масс-старте под третьим номером, причём не благодаря разовому успеху в Хохфильцене, как в прошлом декабре, а в силу стабильных результатов, — солидно. Особенно если знать, что показан не максимум. Поэтому довольна первым триместром, с хорошим настроением уезжаю готовиться в Австрию», — приводятся слова Алимбековой в телеграм-канале «Референт Рая».