«Мужчина сказал — мужчина сделал». Алимбекова опубликовала пост после мужского спринта

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост в своём «инстаграме» после завершения мужского спринта на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Спортсменка сфотографировалась с букетом цветов, который ей подарил партнёр по сборной Антон Смольский. Белорус попал в цветочную церемонию, став шестым в спринте. Ранее Динара также заняла шестое место в спринтерской гонке.

«Мужчина сказал — мужчина сделал! Дарите девушкам цветы», — написала Алимбекова, тегнув Смольского.

Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой

Победительницей женского спринта стала норвежка Марте Рёйселанд. В мужской гонке лучшим стал её соотечественник Йоханнес Бё. Сегодня в Анси пройдут гонки преследования. Этап завершится 19 декабря.