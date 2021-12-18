«Мужчина сказал — мужчина сделал». Алимбекова опубликовала пост после мужского спринта
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост в своём «инстаграме» после завершения мужского спринта на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Спортсменка сфотографировалась с букетом цветов, который ей подарил партнёр по сборной Антон Смольский. Белорус попал в цветочную церемонию, став шестым в спринте. Ранее Динара также заняла шестое место в спринтерской гонке.
«Мужчина сказал — мужчина сделал! Дарите девушкам цветы», — написала Алимбекова, тегнув Смольского.
Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой
Победительницей женского спринта стала норвежка Марте Рёйселанд. В мужской гонке лучшим стал её соотечественник Йоханнес Бё. Сегодня в Анси пройдут гонки преследования. Этап завершится 19 декабря.
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