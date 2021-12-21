Анфиса Резцова не согласилась со словами Дмитрия Васильева о Кристине

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова отреагировала на слова двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Дмитрия Васильева о Кристине Резцовой. Ранее Васильев заявил, что Резцова-младшая, которая заняла третье место в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси, может побороться за победу на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Видела его слова о том, что Кристина может побороться за победу на Играх. Но он немножко неправ. Нельзя так далеко загадывать. Пока Кристина всё делает правильно. Планомерно идёт вперёд, набирает форму. Очень важно сейчас справиться со всем психологически. Сохранить ту уверенность в себе, которая у неё есть сейчас. Тот стержень, своё «я».

Понимаю, что Дима, да и не только он, сказал это сразу после гонки, на эмоциях. Но ещё впереди два этапа. На них нужно удержаться на том же уровне, на котором Кристина находится сейчас. Не знаю, получится ли у неё завоевать золото на Олимпиаде, как мама, но она окажется на пьедестале. Она будет воевать!» — приводит слова Резцовой «RT на русском».

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.