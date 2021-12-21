Хованцев: сборная России теряет сильного спортсмена. Но Елисеев принял правильное решение

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал решение биатлониста Матвея Елисеева приостановить спортивную карьеру.

«Елисеев принял правильное решение приостановить выступления. Сейчас состояние Матвея абсолютно не такое, если сравнивать с тем, когда он может показывать высокие результаты. Елисееву надо психологически переосмыслить какие-то моменты, пережить это.

Матвей Елисеев не просто так тренировался, он готовился попасть на Олимпийские игры и выступать там. Не так просто принять такое решение. По моей информации, он планирует выступить на чемпионате России — это правильно. Елисееву надо разобраться со своим здоровьем, восстановиться и начать разумно тренироваться.

Очень жаль, что мы теряем сильного спортсмена в такой ответственный сезон. Елисеев хорош в эстафетах, отлично стреляет на стойке, был в призёрах на Кубках мира в спринтах. Матвей может показывать хорошие результаты», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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