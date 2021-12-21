А. Резцова отреагировала на решение Елисеева приостановить соревновательную деятельность

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала решение биатлониста национальной команды России Матвея Елисеева приостановить спортивную карьеру.

«Мне жаль, что Матвей Елисеев принял решение приостановить выступления. Не знаю, почему сейчас он так решил. Последнее время у Елисеева не всё получалось. Я бы хотела поговорить с Матвеем сама, обсудить это решение, а потом уже делать выводы», — рассказала Анфиса Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

28-летний Матвей Елисеев — двукратный бронзовый призёр чемпионата мира в эстафете, двукратный чемпион Европы.

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