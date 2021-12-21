Мякяряйнен отреагировала на решение IBU разделить её награду с Бергер из-за дела Зайцевой

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен оценила решение Международного союза биатлонистов (IBU) разделить её победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2013/2014 с норвежкой Турой Бергер из-за допингового дела россиянки Ольги Зайцевой.

«Я очень рада этому решению, рада, что могу сохранить свою награду и быть победителем общего зачёта в сезоне-2013/14. Присудить две награды – самое справедливое решение, и я очень рада за Туру.

Конечно, выиграть глобус семь лет спустя – это не то же самое, что выиграть его в день соревнований, и она не ощутила всех прелестей столь крупной победы. Всегда неприятно слышать о допинговом нарушении спортсмена, которое приводит к пересчёту результатов, поскольку мы никогда не сможем воссоздать реальные условия тех соревнований.

Я просто надеюсь, что мне не придётся пройти через это снова и желаю, чтобы спорт – в настоящем и будущем – был чист от допинга, чтобы мы могли доверять тем результатам, которые видим в день соревнований», — приводит слова Мякяряйнен пресс-служба IBU.