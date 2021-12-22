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Как вы относитесь к решению разделить победу в Кубке мира между Мякяряйнен и Бергер?

Как вы относитесь к решению разделить победу в Кубке мира между Мякяряйнен и Бергер?
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Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение разделить победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2013/2014 между норвежкой Турой Бергер и финкой Кайсой Мякяряйнен.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Как вы относитесь к решению разделить победу в Кубке мира — 2013/2014 между Мякяряйнен и Бергер?».

Напомним, IBU провёл пересчёт баллов гонок Кубка мира в сезоне-2013/2014 с учётом аннулирования результатов россиянки Ольги Зайцевой после Олимпийских игр в Сочи из-за признания её виновной в нарушении антидопинговых правил. Победу в общем зачёте Кубка мира в том сезоне одержала финка, обогнавшая норвежку на четыре очка. Однако после пересчёта Бергер опередила Мякяряйнен на пять баллов.

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