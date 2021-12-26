Никита Поршнев прокомментировал победу в спринте на «Ижевской винтовке»

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал победу в спринтерской гонке на «Ижевской винтовке».
«Я надеюсь, что если завтра покажу такой же результат, то в январе буду выступать на Кубке IBU. Но загадывать сложно, особенно после вчерашней гонки, на которой у меня не очень получилась стрельба, да и ход был не блестящий. Но сегодня самочувствие позволяло бороться, что я, в общем, и сделал. Буду настраиваться на завтрашнюю гонку.
Три гонки за три дня? Конечно, тяжеловато. Особенно с учётом погоды. Стоит мороз, а у меня такие лёгкие, что я могу надышаться и потом будет не очень хорошо. Но я стараюсь не думать об этом и просто делаю свою работу. Мы все находимся в равных условиях. Если тяжело, то всем тяжело, а не мне одному. В конечном итоге всё зависит от того, кто как летом отработал, чтобы переваривать такой ритм соревнований. Организаторы решили именно так, а спортсмены как солдаты, просто выходят на старт. Мы рады уже тому, что просто соревнуемся», — передаёт слова Поршнева Ангелина Николаева.
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