Никита Поршнев выиграл спринт на «Ижевской винтовке», Евгений Гараничев — 4-й

Российский биатлонист Никита Поршнев выиграл спринт на 52-й «Ижевской винтовке», отстрелявшись чисто. Второе место занял Рустам Каюмов, третьим стал Михаил Бурундуков.
Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2014 Евгений Гараничев занял четвёртое место, допустив один промах.
«Ижевская винтовка».
Спринт, 10 км. Мужчины
1. Никита Поршнев (Ханты-Мансийский автономный округ) — 29.24,9 (0 промахов)
2. Рустам Каюмов — отставание +15,0 секунды (1)
3. Михаил Бурундуков +17,0 (0)
4. Евгений Гараничев +28,1 (1)
5. Кирилл Стрельцов +40,6 (1)
6. Роман Ерёмин +1.03,8 (2)
7. Александр Попов +1.09,0 (0)
8. Вячеслав Малеев +1.11,7 (1)
9. Михаил Первушин +1.13,4 (2)
10. Кирилл Бажин +1.17,3 (1).
Ранее женский спринт выиграла Виктория Сливко, оформив вторую победу подряд на турнире.
- 26 декабря 2021
-
13:29
-
10:55
-
10:10
-
09:26
-
00:47
- 25 декабря 2021
-
19:19
-
14:00
-
12:50
-
11:56
-
00:53
- 24 декабря 2021
-
16:42
-
16:09
-
11:11
- 23 декабря 2021
-
19:07
-
18:47
-
11:17
-
08:32
- 22 декабря 2021
-
19:50
-
18:24
-
14:47
-
10:31
-
10:04
-
09:54
-
07:57
-
07:52
-
00:29
- 21 декабря 2021
-
23:10
-
22:34
-
21:37
-
20:32
-
19:09
-
15:53
-
15:23
-
15:13
-
13:46