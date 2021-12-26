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Никита Поршнев выиграл спринт на «Ижевской винтовке», Евгений Гараничев — 4-й

Никита Поршнев выиграл спринт на «Ижевской винтовке», Евгений Гараничев — 4-й
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Российский биатлонист Никита Поршнев выиграл спринт на 52-й «Ижевской винтовке», отстрелявшись чисто. Второе место занял Рустам Каюмов, третьим стал Михаил Бурундуков.

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2014 Евгений Гараничев занял четвёртое место, допустив один промах.

«Ижевская винтовка».
Спринт, 10 км. Мужчины

1. Никита Поршнев (Ханты-Мансийский автономный округ) — 29.24,9 (0 промахов)
2. Рустам Каюмов — отставание +15,0 секунды (1)
3. Михаил Бурундуков +17,0 (0)
4. Евгений Гараничев +28,1 (1)
5. Кирилл Стрельцов +40,6 (1)
6. Роман Ерёмин +1.03,8 (2)
7. Александр Попов +1.09,0 (0)
8. Вячеслав Малеев +1.11,7 (1)
9. Михаил Первушин +1.13,4 (2)
10. Кирилл Бажин +1.17,3 (1).

Ранее женский спринт выиграла Виктория Сливко, оформив вторую победу подряд на турнире.

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