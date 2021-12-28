Матвей Елисеев: могу работать без оглядки, потому что дальше у меня пауза

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал результат масс-старта на «Рождественской гонке» в Рупольдинге (Германия).

Елисеев в команде с Евгенией Буртасовой занял третье место.

«Последний круг для меня был самым сложным, а все остальные мне понравились. Даже на одном из кругов я Лукаса Хофера догнал и смог с ним одновременно отстреляться.



Могу работать тут без оглядки, потому что дальше у меня пауза. Я выкладываюсь на максимум, пытаюсь качественно, аккуратно работать на рубежах. Может быть, получается чуть медленно, но пока всё идёт нормально», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

С января 2022 года Елисеев, который крайне неудачно начал сезон из-за проблем со здоровьем, берёт паузу в карьере.