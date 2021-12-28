15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Матвей Елисеев: я бежал максимально быстро, как мог

Матвей Елисеев: я бежал максимально быстро, как мог
Комментарии

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал второе место в традиционной «Рождественской гонке», где он выступил в паре с Евгенией Буртасовой (Павловой). Елисеев и Буртасова – прошлогодние чемпионы соревнований.

«Я бежал максимально быстро, как мог. К сожалению, на последнем подъёме чех вплотную ко мне приблизился, но лыжи ехали хорошо, спасибо сервису. Неделю назад подготовили лыжи, и у нас опять всё прекрасно», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Также Матвей рассказал, как на него повлияла ошибка судей с хронографом на старте гонки преследования.

«Меня эта ситуация подстегнула, потому что судьи накосячили, а нам это во вред. Я завёлся и сработал ещё более агрессивно», — сказал Елисеев.

Материалы по теме
«Спасибо партнёру за стальные нервы». Как Россия сотворила чудо в «Рождественской гонке»
«Спасибо партнёру за стальные нервы». Как Россия сотворила чудо в «Рождественской гонке»