Матвей Елисеев: я бежал максимально быстро, как мог

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал второе место в традиционной «Рождественской гонке», где он выступил в паре с Евгенией Буртасовой (Павловой). Елисеев и Буртасова – прошлогодние чемпионы соревнований.

«Я бежал максимально быстро, как мог. К сожалению, на последнем подъёме чех вплотную ко мне приблизился, но лыжи ехали хорошо, спасибо сервису. Неделю назад подготовили лыжи, и у нас опять всё прекрасно», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Также Матвей рассказал, как на него повлияла ошибка судей с хронографом на старте гонки преследования.

«Меня эта ситуация подстегнула, потому что судьи накосячили, а нам это во вред. Я завёлся и сработал ещё более агрессивно», — сказал Елисеев.