«Спасибо партнёру за стальные нервы». Как Россия сотворила чудо в «Рождественской гонке»

Есть такое понятие – Рождественское чудо. Под Новый год порой самым невероятным образом сбываются какие-то особые желания или мечты, которые, казалось, были совсем далеки от реальности. В декабре 2020-го такое произошло и в российском биатлоне.
Сезон-2020/2021 на Кубке мира начался для нашего биатлона ужасно. В декабре не было ни одной награды на самом высоком уровне, страшная безмедальная серия продолжалась уже почти 40 гонок, и света в конце тоннеля совсем не было видно.
И в такой сложной ситуации Россия взяла и выиграла «Рождественскую гонку». Это было чудо!
Нашу команду представляли Матвей Елисеев и Евгения Павлова. Матвей в шоу на немецкой земле ранее принимал участие в паре с Екатериной Юрловой-Перхт, а вот для Евгении всё было в новинку. Тем не менее российская пара показала настоящий класс.
Первый из двух этапов гонки – масс-старт – сложился для России великолепно. Лишь на третьем круге, когда Евгения допустила два промаха, наша пара выпала из первой тройки, но безупречная работа Елисеева на стрельбище помогла вернуться в число лидеров. Исправилась за ошибки и Павлова, которая догнала лидирующую Франциску Пройс.
Именно с немецкой парой россияне и рубились за первое место. Павлова чуть-чуть выпускала Пройс вперёд, но Елисеев смотрелся увереннее Шемппа и «привёз» тому почти 20 секунд.
Отрывы по итогам гонки с общего старта поделили на два, но России всё равно хватило запасных секунд, чтобы удерживать лидерство. И снова Павлова слегка подпускала к себе соперницу из Германии, а Елисеев в очередной раз создавал небольшой отрыв, точно стреляя там, где Шемпп мазал. Впрочем, в конце и Евгения отработала чётко, а потому у Матвея был такой запас, что он даже с промахом финишировал на уверенном первом месте.
«Для меня это большой сюрприз. Чисто отстрелял семь рубежей, только на последнем допустил один промах, это очень хорошо. Из-за пандемии коронавируса у нас не было полноценной сервисной команды, мы очень волновались, но всё сложилось здорово», – прокомментировал итоги «Рождественской гонки» Матвей Елисеев.
«Участвую первый раз в таких гонках. Это большой опыт. Спасибо партнёру за его хорошую стрельбу и стальные нервы», – сказала Павлова в эфире Матч ТВ.
Для России это была важная победа. Спортсмены обрели уверенность в себе и уже в январе прервали тяжёлую безмедальную серию. Кстати, та победа стала для россиян пятой за всё время проведения шоу-гонки в Германии: в 2007-м побеждали Ярошенко и Юрьева, в 2010-м – Устюгов и Слепцова, в 2012-м – Шипулин и Юрлова, в 2017-м – Волков и Юрлова.
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