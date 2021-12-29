Елисеев: очень хотел, чтобы Каминский помог мне с техникой, но человек ни разу не подошёл
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Российский биатлонист Матвей Елисеев в очередной раз высказался о конфликте со старшим тренером мужской национальной сборной Юрием Каминским.
«Не могу сказать, что у нас всё было «ок». Я думаю, в каких-то моментах и он был мной недоволен, и я был в том числе не полностью доволен его работой. Момент на Алтае стал апогеем. Мог ли я просто руководствоваться указаниями тренера и не вникать в процесс? Думаю, нет. Каждый спортсмен явно знает о себе больше, чем человек, который тренирует его первый год.
Я очень хотел, чтобы Юрий Михайлович помог мне с техникой передвижения по трассе, но когда человек ни разу не подходит к тебе, не останавливает, не подсказывает… Я точно знаю, что у меня много ошибок», — сказал Елисеев в подкасте «Голос биатлона».
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