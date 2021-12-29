Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Елисеев: очень хотел, чтобы Каминский помог мне с техникой, но человек ни разу не подошёл

Елисеев: очень хотел, чтобы Каминский помог мне с техникой, но человек ни разу не подошёл
Комментарии

Российский биатлонист Матвей Елисеев в очередной раз высказался о конфликте со старшим тренером мужской национальной сборной Юрием Каминским.

«Не могу сказать, что у нас всё было «ок». Я думаю, в каких-то моментах и он был мной недоволен, и я был в том числе не полностью доволен его работой. Момент на Алтае стал апогеем. Мог ли я просто руководствоваться указаниями тренера и не вникать в процесс? Думаю, нет. Каждый спортсмен явно знает о себе больше, чем человек, который тренирует его первый год.

Я очень хотел, чтобы Юрий Михайлович помог мне с техникой передвижения по трассе, но когда человек ни разу не подходит к тебе, не останавливает, не подсказывает… Я точно знаю, что у меня много ошибок», — сказал Елисеев в подкасте «Голос биатлона».

Российского биатлониста грозятся исключить из сборной. Что же натворил Матвей Елисеев? Российского биатлониста грозятся исключить из сборной. Что же натворил Матвей Елисеев?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021